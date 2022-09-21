السفينة TEAM FOCUS تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم من استراليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم الأربعاء، السفينة TEAM FOCUS قادمة من استراليا، تقل علي متنها 30 ألف طن ألمنيوم، وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و690 شاحنة و107 سيارات اليوم من خلال 11 سفينة متواجدة علي ارصفة موانئ الهيئة .

وأكدت الهيئة في بيانها أن شملت حركة الواردات 36 ألف طن بضائع، 386 شاحنة و57 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 304 شاحنات و50 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا البحري السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

وغادرت السفينة أمل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل بينما غادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكبا بموانيها .