اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:28 ص
أكرم القصاص
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السعودية والجزائر تتفقان على ضرورة تجديد اتفاقية التعاون الثقافي المشترك

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:00 ص
السعودية والجزائر تتفقان على ضرورة تجديد اتفاقية التعاون الثقافي المشترك السعودية
اش ا

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أكدت الجزائر والسعودية، على ضرورة تجديد اتفاقية التعاون الثقافي المشترك بينهما بغرض تفعيل التبادلات الثقافية، وإقامة ورشات تدريبية مشتركة في عدة مجالات ذات صلة بقطاع الثقافة والفنون على غرار المسرح، التراث، المكتبات، الكتاب والموسيقى.
 
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، صورية مولوجي، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة، لسفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.
 
وأوضحت وزارة الثقافة - في بيان- أن اللقاء كان فرصة لبحث آفاق تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال الدبلوماسية الثقافية.
 
من جانبه، اغتنم السفير السعودي هذا اللقاء، لتقديم شكره إلى الوزيرة الجزائرية على موافقتها احتضان قصر الثقافة الجزائري مفدي زكريا لفعاليات احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني والموافق يوم ٢٥ من سبتمبر الجاري.

الجزائر

السعودية

التعاون الثقافى بين السعودية والجزائر



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