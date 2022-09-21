اليوم السابع
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السجن 6 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:28 م
السجن 6 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ش.م.م" عامل، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

 

وتعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 


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