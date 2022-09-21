السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ش.م.م"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أيمن أبو سداح بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج ، مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.