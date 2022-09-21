السجن 3 سنوات غيابيا للمتهم بقتل طالب الثانوية العامة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنح العلمين الجزئية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بسراى محكمة برج العرب بالحكم بحبس المتهم في قضية طالب الثانوية العامة فارس عاشور والمعروفة إعلامياً بحادثة طريق الساحل الشمالى بالعلمين، غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات.

وقال محمد رمضان سليمان، محامي أسرة المجني عليه، أنهم فى انتظار استلام الصورة الرسمية للحكم لمخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة مدينة نصر أول محل إقامة المتهم لتنفيذ الحكم الصادر بحق المتهم «احمد م .ا ع».

وترجع أحداث تلك القضية إلى قيام المتهم المتسبب بالحادث بقيادة سيارته بسرعة عالية ليصطدم بالمجني عليه فارس عاشور طالب الثانوية العامة، الذى كان قد تواجد فى ذلك المكان خلال عطلة قصيرة ما بعد امتحانات الثانوية العامة، في انتظار نتيجته التي شاءت الأقدار ألا يكون متواجدًا خلال إعلانها.

وتحول منزل الشاب بالإسكندرية وقتها إلى سرادق عزاء كبير بدلاً من فرحة النجاح، وأصبح انتظار النتيجة من أسرة فارس مجرد تحصيل حاصل بعد فقدان ابنهم، بعد أن شهدت جنازته حضورا كثيفا نظرا لمحبيه كونه متفوقا في دراسته، بالإضافة إلى تفوقه الرياضي وحصوله على العديد من الميداليات برياضة الكاراتيه، وهو من أبطال الجمهورية في تلك اللعبة وممثل لمنتخب مصر في الكاراتيه.