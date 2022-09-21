الرى تبحث مع الداخلية والسياحة والفنادق العائمة إجراءات تكريك مجرى النيل

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية و الري اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارات الموارد المائية والري والداخلية والسياحة وشرطة السياحة والآثار وشرطة البيئة والمسطحات المائية وهيئة النقل النهري وغرفة المنشآت الفندقية العائمة ومحافظتى الأقصر وأسوان، وذلك لوضع الإجراءات وتحديد الأدوار والمهام إستعدادا لإستقبال الموسم السياحى 2022 - 2023 وعرض موقف تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل.

وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إلى التعاون المثمر والبناء بين كافة الجهات المعنية والاستعدادات التى تم اتخاذها لنجاح الموسم السياحي في العام الماضي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإجتماع هو إستمرار التنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية والإستعداد لموسم سياحى ناجح.

وناقش الاجتماع مناسيب النيل اللازمة لتسيير المراكب السياحية وتحديد المجرى المائي المناسب لمرورها ومواجهة أى صعوبات أو مخاطر تعترض خط السير ومنع جنوح المراكب فى نهر النيل.