الرعاية الصحية بالأقصر: توافر جرعتى لقاح كورونا فى 5 مستشفيات

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن توافر جرعتى لقاحات فيروس كورونا، فى 5 مستشفيات بالمحافظة وهى التابعة للهيئة، وذلك فى أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاح متاح فى مستشفيات الأقصر على مدار الأسبوع، من السبت إلى الخميس، وهى المستشفيات التالية:- (مستشفى الكرنك الدولى بمدينة الأقصر – مستشفى إيزيس التخصصى بمدينة البياضية - مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا – مستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت – مستشفى العديسات للأطفال التخصصى بمدينة الطود).

وفى نفس السياق وجهت وزارة الصحة والسكان، الطلاب من 12 إلى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا قبل العام الدراسى لضمان حمايتهم من فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة فى جميع المراكز بالمجان، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات تصبح مقاومة الجهاز التنفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليست سريعة، وبالتالى تزداد حالات الأنفلونزا والسعال والعطس، لافتا إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج.