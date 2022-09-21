اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الرعاية الصحية بالأقصر: توافر جرعتى لقاح كورونا فى 5 مستشفيات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:00 ص
الرعاية الصحية بالأقصر: توافر جرعتى لقاح كورونا فى 5 مستشفيات التأمين الصحي الشامل
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن توافر جرعتى لقاحات فيروس كورونا، فى 5 مستشفيات بالمحافظة وهى التابعة للهيئة، وذلك فى أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاح متاح فى مستشفيات الأقصر على مدار الأسبوع، من السبت إلى الخميس، وهى المستشفيات التالية:- (مستشفى الكرنك الدولى بمدينة الأقصر – مستشفى إيزيس التخصصى بمدينة البياضية  - مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا – مستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت – مستشفى العديسات للأطفال التخصصى بمدينة الطود).

وفى نفس السياق وجهت وزارة الصحة والسكان، الطلاب من 12 إلى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا قبل العام الدراسى لضمان حمايتهم من فيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة فى جميع المراكز بالمجان، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية  والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات تصبح مقاومة الجهاز التنفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليست سريعة، وبالتالى تزداد حالات الأنفلونزا والسعال والعطس، لافتا إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج.


الاقصر

لقاحات كورونا

اخبار اليوم

الرعاية الصحية بالاقصر

اخبار الاقصر

مستشفيات الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

مهن تراثية إبداعية.. سيدات الأقصر يصنعن أطباق الخبز من سعف النخيل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:30 م

دعم كبير لشبكات الصرف ضمن "حياة كريمة" لتغيير حياة 467 ألف مواطن فى 27 قرية جنوب الأقصر.. المحافظ: تخصيص 1.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات صرف إسنا.. أبرزها محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية لخدمة 300 ألف مواطن

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 م

التأمين الصحى الشامل بالأقصر ينظم ندوة للتوعية بالمنظومة.. صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:08 م

ضبط 14 عربة كارو وتحرير 5 مخالفات بيئية فى حملات مكبرة بالأقصر ..صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة