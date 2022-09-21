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الرئيس النمساوي يدعو إلى الحرص على التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:15 م
الرئيس النمساوي يدعو إلى الحرص على التصويت في الانتخابات الرئاسية ألكسندر فان دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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 دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى الحرص على التصويت في الانتخابات الرئاسية في 9 أكتوبر المقبل. 
 
وقال الرئيس النمساوي  في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه يحترم كل منافسيه الست في هذه الانتخابات ولا يعول كثيرا على استطلاعات الرأي العام التي أظهرت تفوقه الكاسح على جميع المنافسين.
 
وأضاف الرئيس أنه يتشرف بثقة الناخب النمساوي وسيكون "سعيدا جدا" إذا صوتت له أغلبية الناخبين في الانتخابات.
 
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في النمسا يتنافس بها سبعة مرشحين وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام تفوقا كاسحا للرئيس فإن دير بيلين - والذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية- بنسبة تتجاوز 60 %.
 
كما توقعت الاستطلاعات عدم حاجته إلى خوض جولة الإعادة في هذه الانتخابات، حيث أن أقرب منافسيه لن يحصل على الأرجح على أكثر من 13 %من الأصوات.
 
 

النمسا

انتخابات النمسا

انتخابات الرئاسة

استطلاعات الرأى العام



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