بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام الحاكم العام لدولة بليز بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة ممثلة إلى الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام الحاكم العام لدولة بليز بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة ممثلة إلى الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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