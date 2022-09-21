الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل وزراء الإعلام العرب بقصر الاتحادية الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:14 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى وزراء الاعلام العرب عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يهنئ بليز ومالطا بذكرى يوم الاستقلال الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:36 م الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطنى الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:23 م انخفاض أسعار مستلزمات المدراس يرسم البسمة على وجوه أولياء الأمور.. منافذ "كلنا واحد" توفر الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة عالية.. المواطنون من داخل الشوادر: شكرا للرئيس السيسي لم نشعر بالعبء مع دخول الدراسة الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:00 م تحت رعاية الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يشارك فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. مصطفى مدبولى يقدم تحية إعزاز وتقدير للرئيس على رعايته للاحتفالية وحرصه على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية فى مصر الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:42 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة