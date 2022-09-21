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الرئيس السيسى: الإعلام العربى عليه التحدث بلغة واحدة لمواجهة التحديات المشتركة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:18 م
الرئيس السيسى: الإعلام العربى عليه التحدث بلغة واحدة لمواجهة التحديات المشتركة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإعلام العربي عليه التحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة التحديات المشتركة، وطرح القضايا المختلفة على الشعوب يجب أن يتم بشكل عميق وموضوعى ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي العربى.
 
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس السيسى شدد على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب.

السيسي

الرئيس السيسي

الاعلام العربي

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