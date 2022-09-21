الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" لتقديم الدعم للمُقبلات على الزواج

كتب محمود عبد الراضى

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "كلنا واحد - هدية العروسة" لتقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا الإطار فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة (كلنا واحد – هدية العروسة) بكافة محافظات الجمهورية والتى تستهدف إهداء عدد من مستلزمات الزواج أطقم "ملابس - مفروشات – سجاد" لعدد 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة خاصةً من (ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر إحتياجاً) بواقع (35) طقم لكل حالة وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.. حيث تم تنظيم إحتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية - البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – المنوفية – دمياط – الغربية - الشرقية) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم اختيارهن، كما تم إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للإحتفالية.

وهو الأمر الذى لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من إهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية.