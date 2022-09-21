"الداخلية" تنظم بطولة الفروسية للموسم الصيفى "لقفز الحواجز"

كتب محمود عبد الراضى

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية ، بطولة الفروسية للموسم الصيفى 2021- 2022 "لقفز الحواجز" والتى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادى الفروسية التابع للوزارة، والذى يعُد صرح رياضى يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية، وذلك بمشاركة عدد 130 فارساً فى رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، حيث قامت بتجهيز وادى الفروسية لاستقبال كافة المنافسات "المحلية والدولية "، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً .

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفاليه ليكون ختاماً ناجحاً لنهائى البطولة.

ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً، بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.