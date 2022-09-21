الداخلية تضبط 1715 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1715) قضية تموينية متنوعة.

من بين القضايا ضبط عدد (3) قضايا حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (21٫160 طن "أرز – سكر" – 138500 عبوة سجائر – 3925 عبوة معسل – 71750 قطعة) و(486) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (65٫300 طن "دقيق أبيض – مكرونة – ملح طعام – سكر – زيت – أرز – أعلاف - دهانات" -57٫850 طن "أسمنت" – 4 أطنان "حديد تسليح" – 5760 عبوة "مقرمشات – عصائر – تونة – مكرونة – جبن" – 13320 قطعة مستلزمات طبية أدوات كهربائية - 1745 عبوة سجائر)، وكذا (716) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم "تصرف" - 133 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 156 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 57 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 56 قضية توقف عن الإنتاج – 292 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (82٫700 طن دقيق بلدى مدعم)، وكذا ضبط (31) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5٫720 طن "سكر – زيت "مدعم" – 112500 لتر مواد بترولية – 55 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (269٫030 طن – 112500 لتر "مواد بترولية" – 55 إسطوانة بوتاجاز – 140245 عبوة "سجائر" – 3925 عبوة معسل – 71750 قطعة - 5760 عبوة "مقرمشات – عصائر – تونة – مكرونة – جبن" – 13320 قطعة مستلزمات طبية أدوات كهربائية)، كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (40٫2 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود فى ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى مدعم – بمحافظة شمال سيناء) لتصرفها فى كمية قدرها (34٫2 طن دقيق بلدى مدعم) قامت المذكورة بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر وضبط (16٫96 طن "أرز أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة وضبط (3 أطنان "سكر تموينى" - 1٫200 طن "زيت تموينى" ) مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية معاد تعبئتهم بداخل عبوات جديدة بقصد إعادة بيعها باعتبارها سلع حرة، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكيًا بنطاق مديرية أمن (الإسماعيلية)، عن ضبط (135) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (310٫267 طن – 340617 عبوة – 490868 قطعة – 166032 لتر – 55 إسطوانة بوتاجاز)، أبرزها ضبط (76٫567 طن "مقطعات دواجن – لحوم مجمدة – مصنعات لحوم ودواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المديرين المسئولين ومالك "7" مصانع وثلاجات) بمحافظة الإسماعيلية وضبط (90 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع أعلاف حيوانية) بمحافظة الإسماعيلة وضبط (26 طن مواد خام "صودا كاوية – كلور - مستلزمات إنتاج" – 250 لتر منظفات صناعية "صابون سائل" منتج نهائى) بدون مستندات أو بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الإسماعيلة وضبط (54728 لتر "زيوت سيارات") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ذات آثر بالغ الضرر على مستخدميها من أصحاب السيارات والمركبات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المديرين المسئولين عن مخزنين لتجارة زيوت السيارات) بمحافظة الإسماعيلة وضبط (31٫6 طن مواد بناء "أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الإسماعيلة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (110 قطعة "8 قطع صوتية – 63 قطعة ضوئية – 39 قطعة ملصق") وضبط (1٫30 طن "لحوم – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ولانتهاء مدة الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن وثلاجة لحفظ المواد الغذائية) بمحافظة الغربية وضبط (389 قطعة "طفايات فارغة – قاعدة طفاية – خرطوم طفاية حريق – جسم طفاية – تيل أمان" مستلزمات إنتاج) من مرتجعات الأسواق والتوالف بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا ضبط (100 قطعة طفاية حريق) تحت التعبئة مدون عليها بيانات تجارية مقلدة، وكذا ضبط (40 كيلو جرام "بودرة إطفاء حريق") بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا ضبط (14 "قطعة طفاية حريق") مدون عليها بيانات تجارية مقلدة لعلامات مسجلة، وكذا ضبط (40 "شهادة ضمان) مقلدة مدون عليها بيانات تجارية منسوبة لإحدى الشركات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ورشة صيانة تجميع وتعبئة طفايات الحريق) بمحافظة الجيزة وضبط (25 طن عطارة "نعناع مجفف – بابونج") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن عطارة) بمحافظة الإسكندرية وضبط (21 طن "نخالة خشنة – ذرة صفراء – بذرة قطن") مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لخلط وتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر"، عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (148020 عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع).