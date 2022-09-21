الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسماعيلية- الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية .. وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول) و ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (عدد 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,870,000) مليون جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.