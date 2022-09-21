اليوم السابع
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الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:44 م
الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسماعيلية- الإسكندرية).
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى  أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم  ضبط (عنصرين إجراميين ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية .. وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول) و ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (عدد 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,870,000) مليون جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

مخدرات

الداخلية

حوادث



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