اليوم السابع
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الداخلية تحرر 588 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:43 ص
الداخلية تحرر 588 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق غلق المحال - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (588) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 
كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.
 
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
 
 

 


غلق المحال التجارية

وزارة الداخلية

مجلس الوزراء



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