اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع نسيج فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:13 ص
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع نسيج فى شبرا الخيمة سيارات مطافئ - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع نسيج بحى غرب شبرا الخيمة، دون إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع نسيج بحي غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة عليه، وتبين من المعاينة الأولية، أن المصنع مكون من أربعة طوابق والحريق شب في الطابق الثاني ملك "أسامة م ع"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


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