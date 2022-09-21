الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية ويضبط 55 شخصا بعكار

أ.ش.أ

تمكن الجيش اللبناني من إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر بمنطقة العريضة بعكار في محافظ شمال لبنان، وقام بضبط 55 شخصا على متن مركب بعرض البحر.

وأكد الجيش اللبناني في بيان، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة عملية رصد ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل منطقة العريضة بعكار، تمكنت القوات البحرية من الوصول إلى المركب المستعمَل للتهريب على بعد ستة أميال بحرية عن الشاطئ.

وأضاف أن المركب أصيب بعطل في وقت سابق، وعلى متنه 55 شخصا، بينهم امرأتان وطفلان، مشيرا إلى أن ربان المركب غادره على متن زورق قبل وصول الجيش.

وقامت القوات البحرية بسحب المركب نحو الشاطئ، كما تم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.