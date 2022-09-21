اليوم السابع
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الجيش الجزائري: ضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و115 مهاجرا غير شرعي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:13 م
الجيش الجزائري: ضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و115 مهاجرا غير شرعي الجيش الجزائري
أ ش أ

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أعلن الجيش الجزائري ضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و115 مهاجرا غير شرعي، فضلا عن إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الجاري، من ضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتين الصنع في عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضي الجزائرية وفي إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.


وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 57 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 7 أطنان، فضلا عن ضبط نحو 237 ألف قرص مخدر.


وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 115 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.


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الإرهاب فى الجزائر

الهجرة غير الشرعية

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