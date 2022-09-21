التغيرات المناخية وتأثيرها على حيوانات المزرعة.. ندوة علمية بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، على دور الجامعة المجتمعي، والمرتبط بأحداثه وقضاياه والتحديات التي تواجه الوطن، وتابع أن قضية المناخ وتأثيراته على البيئة وحياة الإنسان والحيوان هي من أهم تلك القضايا، والتي تشارك الجامعة في تناولها من خلال العديد من الفعاليات و المشاركة في وضع الحلول لها من خلال الأبحاث والندوات العلمية، وتابع أن الجامعة تقوم بهذا الدور تمهيدا لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 المنعقدة في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

في هذا الإطار- وبالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان- نظمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس ندوتها العلمية بعنوان

" التغيرات المناخية وتأثيرها على حيوانات المزرعة وإنتاجيتها".

أقيمت الندوة تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوصت الندوة العلمية الموسعة بالعديد من التوصيات أهمها:-تنظيم قوافل إرشادية للمربين، وأصحاب المزارع عن التأثير السلبي للتغيرات المناخية على إنتاجية حيوانات المزرعة وكيفية الوقاية.

توجيه البحث العلمي لدراسة حلول للاحتباس الحراري لحيوانات المزرعة، مع التوصية بتطبيق تكنولوجيا التناسل ونقل الأجنة في مزارع الألبان للحد من التأثيرات السلبية للاحتباس الحراري، والاستعانة بالسلالات المقاومة للإجهاد الحراري وتشجيع المربين على تربيتها محليا، والتوصية كذلك بالتدوير الآمن للمخلفات الحيوانية والزراعية.

ومن ناحيتها اوضحت الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية أن الندوة الموسعة تضمنت محاضرتين الأولى ألقاها الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة حول التغيرات المناخية وتأثيراتها على تكاثر الحيوان، والمحاضرة الثانية للدكتور محمد نصار بمعمل بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية عن تأثير الاحتباس الحراري على إنتاجية الحيوان.