التعاون الإسلامي و نيجيريا يبحثان التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقى

كتبت : هند المغربي

استقبل الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية في مقر إقامته في نيويورك، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التحديات الأمنية والتنموية وآثار التغيرات المناخية في منطقة الساحل وبحيرة تشاد.

وخلال اللقاء، ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي دعم نيجيريا المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامى.

ومن جهته، أعرب بخاري عن تمنياته لمعالي الأمين العام بالتوفيق في مهامه على رأس الأمانة العامة للمنظمة.

واستعرض الجانبان التحديات الأمنية والتنموية وآثار التغيرات المناخية التي تواجه منطقة الساحل وبحيرة تشاد. وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الأسلامي في هذا الصدد، دور نيجيريا في المنطقة وجهودها الحثيثة التي تقوم بها بقيادة الرئيس محمد بخاري لمكافحة الإرهاب.