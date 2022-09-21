اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:15 ص
التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
 
أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.
 
ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)
 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
 
- (القاهرة / أسيوط) مدة 120 دقيقة.
 
- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.
 
ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.
 
رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.
 
خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.
 
واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 

السكة الحديد

تاخيرات القطارات

مواعيد القطارات

النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة