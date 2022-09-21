أكد مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتزم المطالبة بإصلاح مجلس الأمن الدولى خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سوليفان - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء -" إنه مع شعور المسؤولين الأمريكيين بالإحباط بسبب نقد روسيا لقرارات مجلس الأمن خلال عملياتها العسكرية بأوكرانيا، يخطط بايدن للحث على إدخال إصلاحات على مجلس الأمن الدولي".
وأضاف " أعتقد أن هذه المسألة ستكون على جدول الأعمال، وقد ترون بايدن يدلي ببيان علني، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي سيعلن عن استثمارات للحكومة الأمريكية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي".
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