البابا تواضروس يستقبل راهبات من دير القديس يوحنا بأمريكا فى المقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء، الأم مارينا المشرفة على دير القديس يوحنا الحبيب للراهبات بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان برفقة الأم مارينا اثنتين من راهبات الدير، حيث قدمت تقريرًا لقداسة البابا عن أحوال الدير وتدبير العمل الرهباني به.

وكان قداسة البابا استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة ظهر أمس الثلاثاء، المهندس زياد المكارى وزير الإعلام اللبنانى، وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن الكنيسة القبطية وتاريخها ودورها الحالى فى دعم قضايا الوطن، كما تناول حديث قداسته الإشارة إلى تاريخ مصر العريق، مشيدًا بالتطوير الحادث فيها فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن للبنان محبة خاصة لدى قداسته، ولدى المصريين بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يصلى لأجل استقرار لبنان.

وتأتى هذه الزيارة في إطار زيارة الوزير اللبنانى لمصر للمشاركة فى مؤتمر وزراء الإعلام العرب.

وحضر اللقاء السفير على الحلبى سفير لبنان في مصر، والمستشار بطرس فرنجية المستشار القانونى لوزير الإعلام اللبناني، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.