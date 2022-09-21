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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى فى العباسية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى فى العباسية البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، فى السادسة مساء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن مفهوم الأسرة المصرية، والتى بدأها فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

 

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

وبدأ قداسة البابا منذ ثلاث شهور سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".

 

يذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا



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