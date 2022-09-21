الإسماعيلية تواصل الاستعداد لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم تنفيذ نموذج و تجربة عملية من داخل مقر الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، و اللواء أحمد قاسم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الأمير عبد الله رئيس حى أول، كرم الشحات رئيس حى ثان، ومحمد صابر رئيس حى ثالث.

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من التجهيرات و الاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملي المشترك؛ لمجابهة الأزمات و الكوارث صقر "107"، والذى من المقرر أن ينطلق خلال شهر سبتمبر الحالي، ويستغرق التدريب ثلاث أيام، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ، والمشرف على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على تكثيف استعدادات كافة الأجهزة المعنية بالإسماعيلية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 107".

مشيرًا أن محافظة الإسماعيلية تشهد حاليًا تغيرًا كبيرًا في مستوى التعامل مع الأزمات خاصة بعد إنشاء المركز الإقليمي للشبكة الوطنية بالمحافظة و تزويده بأعلى الإمكانات التكنولوجية و البشرية، بالشكل الذي يتناسب مع خطة مصر 2030، حيث يتم إعداد تقارير و بيانات توضح إمكانيات المحافظة و آلياتها في التعامل مع الأزمات و الكوارث، و إبراز النظام الرقمي الجديد بالشبكة الوطنية في سرعة التعامل و احتواء الأزمة، و ذلك فى إطار الطفرة الرقمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات.

ويعتبر التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر107 محاكاة واقعية و تطبيق عملي لكيفية و فعالية الأجهزة في مجال مجابهة و إدارة الأزمات الطارئة و المحتملة و التي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات.

و يتم التدريب بمشاركة معدات الأحياء و مديرية التضامن الاجتماعي، و المرور، و الحماية المدنية و الشباب و الرياضة؛ و ذلك لاستعراض إمكانات المحافظة، و الاستعدادات و أدوار و مهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة ،و التدريب في مجال إدارة الأزمات، و ذلك من خلال نقل الخبرات و التطبيق العملي.