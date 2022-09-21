اكتشاف أمريكى جديد لعلاج السرطان باستخدام ضوء الليزر.. التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

نشرت جريدة “ لينتا. رو"، اكتشافا علميا جديدا يساعد فى علاج السرطان، ويساهم بشكل كبير فى السيطرة على هذا المرض اللعين.

وأوضحت الجريدة، أن علماء من الولايات المتحدة وكندا اكتشفوا طريقة جديدة لمكافحة مرض السرطان تعتمد على العلاج الضوئى، ونشرت مجلة Journal of Medicinal Chemistry، أبرز الأمور المتعلقة بالعلاج الجديد، حيث أشارت إلى أنه على الرغم من الفاعلية العالية للعلاج الكيميائى، الذى يمكنه إنقاذ حياة العديد من المرضى، إلا أنه لا يصلح لجميع المرضى ولا لجميع أنواع السرطان.

ووصف الأطباء والعلماء الذين اكتشفوا الطريقة الجديدة لعلاج الخلايا السرطانية المقاومة للعلاجات المستخدمة حاليا، التى تتضمن تعريض هذه الخلايا السرطانية لأنواع معينة من الضوء، وتكمن الطريقة فى استخدام ضوء الليزر الموجه بدقة لتنشيط الدواء المستخدم فى تدمير الخلايا السرطانية، وهذه الطريقة شبيهة بالتى تستخدم أحيانا فى علاج سرطان الجلد، لكنها غير فعالة فى علاج الأورام العميقة مثل سرطان الثدى.

وأوضح التقارير أن استخدام الضوء الأحمر يسمح بالتوغل فى عمق الأنسجة، ما يتسبب فى أقل ضرر للخلايا السليمة.