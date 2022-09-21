وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من رام الله بوسط الضفة الغربية، وأسيرا محررا وشقيقه من طولكرم شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال فلسطيني آخر من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس".

وفي الخليل جنوب الضفة، تم اعتقال ستة فلسطينيين قبل أن يتم الافراج عنهم جميعا.

وعلى صعيد ذى صلة، اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال، فيما أدى بعضهم ما يطلق عليه اليهود المتطرفون الـ"سجود الملحمي" عند إحدى بوابات المسجد.. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، "إن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات المسجد".

ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات من قبل المستوطنين بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي فى مدينة الخليل.. وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في مواسم الأعياد والمناسبات اليهودية.

وتدعو جماعات تسمى بـ"منظمات الهيكل" إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال الاحتفال بعيد "رأس السنة العبرية"، والذي يحل في وقت لاحق هذا الشهر.