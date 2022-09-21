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ارتفاع مؤقت بالدرجات وطقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:58 م
ارتفاع مؤقت بالدرجات وطقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والقاهرة 35 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، ارتفاع مؤقت فى درجات  الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات ،  ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس :  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

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