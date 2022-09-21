ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الأوروبى 7% عقب إعلان بوتين التعبئة الجزئية

كتب سمير حسنى

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفعت بنسبة 7% خلال تداولات اليوم عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وأضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".مضيفا: "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".