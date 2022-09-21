اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الأوروبى 7% عقب إعلان بوتين التعبئة الجزئية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:55 م
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الأوروبى 7% عقب إعلان بوتين التعبئة الجزئية الغاز الطبيعى - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفعت بنسبة 7% خلال تداولات اليوم عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وأضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".مضيفا: "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".


الغاز الطبيعى

بوتين

روسيا

الجيش الروسي



الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..الغنوشى يغادر مقر "مكافحة الإرهاب" فى اتهامه بتهجير مقاتلين والقضاء يستكمل تحقيقاته..بوتن يعلن التعبئة العامة العسكرية بروسيا.. ألمانيا: تعبئة روسيا للجيش تصعيد للصراع

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 م

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما بعد إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:10 ص

ارتفاع أسعار النفط مع إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:09 ص

بريطانيا: يجب أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:11 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة