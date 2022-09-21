اليوم السابع
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اتحاد نقابات المهن الطبية يدرس إنشاء مجلس للاستثمار لزيادة الموارد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:14 م
اتحاد نقابات المهن الطبية يدرس إنشاء مجلس للاستثمار لزيادة الموارد اتحاد المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه تقدم لمجلس الاتحاد خلال اجتماعه الأخير بمقترح لإنشاء "مجلس أمناء الاستثمار" خاص بالاتحاد، ليكون معنيا بعمل تصورات للاستثمارات التى يُمكن للاتحاد الدخول بها وتساهم فى زيادة دخله، بعيدا عن البنوك والأذون والسندات نظرا لعمل الاتحاد بهم بالفعل.

 

وأوضح يوسف، فى بيان، أن الاتحاد يرغب فى اقتراح استثمارات جديدة وبشكل حديث آمن على أموال المعاشات، لافتا إلى أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة، على إعداد تصور كامل بشأن تشكيل مجلس الأمناء، وآلية عمله، ولائحته، مشيرا إلى أنه فى ضوء ذلك أرسل خطابات للنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لترشيح كل منهم لشخصيات اقتصادية، لا يشترط أن تكون نقابية أو من داخل المجال الطبى، لعمل ورش عمل لصياغة المقترح بشكل متكامل ونهائى، تمهيدا لطرحه على أقرب جمعية عمومية.

 

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع بدء إجراء دراسات لبحث إمكانية زيادة المعاشات من 1000 إلى 1200 جنيه، والتى تتطلب التوسع فى استثمار أموال الاتحاد، لضمان استمرارية صرف المعاشات خاصة فى ظل انخفاض الفائدة، والزيادات الكبيرة فى أعداد المستحقين للمعاشات فى كل دفعة.


اتحاد المهن الطبية

معاشات الاطباء

اتحاد نقابات المهن الطبية

يوسف حمزه

معاشات المهن الطبية



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