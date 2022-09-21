وذكر بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "أن القصف تسبب في تضرر معدات الاتصالات الخاصة بوحدة الطاقة 6، كما أن محولات الوحدة والمحولات الخاصة باحتياجات وحدة الطاقة انقطعت نتيجة القصف.. كما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في بدء تشغيل طارئ لمولدين ديزل لأنظمة الأمان لضمان تشغيل مضخات تبريد الوقود".

وأضاف البيان:"أن الروس يواصلون ارتكاب أعمال الإرهاب النووي في محطات الطاقة النووية الأوكرانية حتى وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع زابوريجيا لا يمنعهم".

من ناحية أخرى، ذكرت قيادة العمليات العسكرية في جنوب أوكرانيا أن مجموعة سفن من الأسطول الروسي تتكون من 12 سفينة حربية وزورقا، من بينها ثلاث حاملات صواريخ مع 24 صاروخ كاليبر، تقوم بمناورات في البحر الأسود.

وأفادت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية، اليوم - بأن مجموعة سفن من أسطول العدو مكونة من 12 سفينة منها ثلاث ناقلات صواريخ وبالتالي 24 صاروخ كاليبر وسفينتي إنزال كبيرتين مع زورق إنزال، تقوم بالمناورة في البحر الأسود".. مؤكدة أن القوات الروسية تمارس ضغطا نفسيا مع التهديد بالهبوط بهذه المناورات، مشيرة إلى الخطر المتزايد في المنطقة الساحلية، في المنطقة التي توجد بها مرافق البنية التحتية الحيوية.

من جانبها، أكدت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال ستة ملايين و436 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وأشارت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إلى أن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء نحو 22 ألفا و200 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 23 ألفا و400 شخص للعودة لبلادهم.. لافتة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 67ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وفي السياق.. أفادت تقارير إعلامية في أوكرانيا بأن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة (خاركيف) خلال الساعات الماضية.

وقال عمدة المدينة إيهور تيريكوف، إن صاروخا أصاب بنايات شاهقة الارتفاع في حي "خولودنوهيرسكي" خلال الليلة الماضية.

بدوره، طلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من الحكومة الأسترالية النظر في تزويد بلاده بعدد أكبر من مركبات "بوشماستر" المدرعة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها كوليبا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ونقلتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية، وذلك بعد اجتماعه مع نظيرته الأسترالية بيني وونج على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب كوليبا: "اجتمعت بوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في نيويورك لشكرها على دعم أستراليا الثابت لأوكرانيا وناقشنا الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وطلبت النظر في إمدادنا بلمزيد من عربات البوشماستر، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في مواجهة العملية الروسية".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.