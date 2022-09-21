اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إيبارشية أبو قرقاص تحذر من أشخاص يجمعون تبرعات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:36 ص
إيبارشية أبو قرقاص تحذر من أشخاص يجمعون تبرعات كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذكس أن المطرانية تحذر من قيام البعض بحمل دفاتر تحمل ختم يحصلون من خلاله على تبرعات.

 

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أن أن المطرانية ليس لها علاقة بهذا الأمر وتحذر من التعامل مع هذا الأمر، مؤكده أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة هذا الأمر.

إيبارشية أبو قرقاص
إيبارشية أبو قرقاص

وكانت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة أعلنت أنها لم تفوض أو توكل أى أحد أو أى شخص أو جهة سواء إكليروس أو شعب بجمع تبرعات لضحايا حادث كنيسة أبى سيفين بمطار إمبابة ولم تطلب تبرعات من أحد.

 

وأوضحت المطرانية أنه فى حال رغبة أحد المساهمة والتبرع يكون فقط عن طريق الحساب البنكى الخاص بالإيبارشية والتى أوضحتها فى بيانها الرسمى الحساب المصرى واليورو وأسترالى والأمريكى والكندى والإسترلينى.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مطرانيه ابو قرقاص

ايبارشيه ابو قرقاص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة