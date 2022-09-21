إعلان الجداول الدراسية ودليل الطالب على مواقع كليات جامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة الانتهاء من استعدادات الكليات لبدء العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، والذى من المنتظر أن يبدأ 1 أكتوبر المبل مطلباً بسرعة الانتهاء من كل عمليات الصيانة للمبانى والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكل المنشآت الجامعية.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات عُقد اجتماع مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث ناقش مجموعة من الإجراءات المهمة استعداداً لبدء الدراسة.

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم المجلس بتقديم التهنئة لوكلاء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، موجهاً بضرورة الإعلان عن الجداول الدراسية تفصيلاً من حيث الوقت، اسم المحاضر، رقم المدرج، مؤكداً أهمية ساعة النشاط والمشاركه بالأنشطة الطلابية معلناً عن برنامج متميز لاستقبال وتوجيه الطلاب الجدد بجميع الكليات خلال الأسبوع الأول من الدراسة مشيراً إلى أهمية اطلاع الطالب على لائحة الكلية مع تسليم "دليل الطالب" للطلاب الجدد مع توزيع توصيف المقرر على الطلاب فى أول محاضرة.

ووجه "عبد النعيم" بضرورة تفعيل دور وحدات الدعم الأكاديمى بجميع كلية وتوضيح مهامه للطلاب، مؤكداً جاهزية المعامل والقاعات ومعامل الصوتيات والمدرجات التى تتم بها العملية التعليمية لتحقيق أعلى استفاده للطالب وتكون بمستوى يليق باسم الجامعة.