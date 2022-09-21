وقال المركز - حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس اليوم الأربعاء، إن "فيونا" ستقترب من ارخبيل برمودا في وقت متأخر غدا الخميس.. مضيفا أن الإعصار وهو "الإعصار الكبير الأول في موسم 2022 للأعاصير في المحيط الأطلسي" سيصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة.

وكانت سلطات هذه الجزر قد دعت في وقت سابق كل السكان إلى ملازمة منازلهم فيما تضرب رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا في بعض المناطق .

يذكر أن هذا الاعصار أودى بحياة خمسة أشخاص وتسبب بفيضانات وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة الكاريبي.

