اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:55 ص
إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 18 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى بإتجاه القاهرة وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 18، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام والمستشفى الجامعي وإسعاف 3 مصابين بمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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