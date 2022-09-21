اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:53 م
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إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:21 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة نقل بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز بني مزار شمال المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بمركز بنى مزار، حيث أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق بسبب السرعة الزائدة.

 

 


ادارة المرور

انقلاب سيارة

بنى مزار

اخبار المنيا

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