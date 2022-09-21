اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالجيزة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:49 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالجيزة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بطريق المحور المركزى بمحافظة الجيزة وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين للمستشفى  لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجرى رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.


إدارة المرور

حادث مرورى

اخبار الحوادث

امن الجيزة



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