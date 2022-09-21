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إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين فى الجيزة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:14 ص
إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين فى الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الصحراوي فى جنوب الجيزة ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سياراتين أجرة وملاكي ، مما أسفر عن إصابة شخصان نقلوا إلى المسشتفى للعلاج وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

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