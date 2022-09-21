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إصابة شابين اثر تصادم دراجتين بخاريتين في بورسعيد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:59 ص
إصابة شابين اثر تصادم دراجتين بخاريتين في بورسعيد حادث - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شابين بمحافظة بورسعيد، اثر تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري الرسوة جنوب بورسعيد.
 
استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلًا من: محمود محمد محمد ابراهيم العفني 31 عامًا، وعلي أشرف عبد الجواد 18 عامًا، مصابان بنزيف في المخ والحالة العامة سيئة، نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري الرسوة جنوب بورسعيد.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابان.
 
 

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