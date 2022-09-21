إشادة دولية بمؤتمر "الأوقاف" ودورها في عودة ريادة دولة التلاوة

كتب على عبد الرحمن

استقبل الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام لل مجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصل صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة فى المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، الذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 24 - 25 سبتمبر الجاري.

وقدم الدكتورعبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية الشكر لمصر قيادة وشعبًا كما أعرب عن شكره لوزارة الأوقاف على اختيار عنوان هذا المؤتمر: الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان لأن ما يجري في حياة الناس وما يجد في حياتهم في جميع جوانب الحياة يحتاج بصورة ملحة للاجتهاد لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

وأشاد بمشاركة هذه النخبة المتميزة من علماء الأئمة المشاركين بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذين اجتمعوا على كلمة سواء لتوحيد كلمة الأمة ونشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع العالم الإسلامي، مثمنًا رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الهام، مشيدًا بدور وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف وهذه الهمة العالية في عودة الريادة لدولة التلاوة المصرية بهذا النشاط القرآني الكبير الذي يقدم النماذج الكبيرة التي عرفناها صغارًا ونتعرف إليها كبارًا، مؤكدًا أن مصر بحق دولة التلاوة، وقد حفظ الله هذه الأمة فجعل لها قرآنا محفوظًا بحفظه وسنة لنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، والفهم الصحيح لهما فيما تركه كبار علمائنا في كل المسائل، فشريعتنا تتسع للحاضر والماضي والمستقبل، ونحن نرى مصر في مكانها الريادي في كل المجالات، معربًا عن شكره للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على حفاوة الاستقبال، ومناقشة بحثه ضمن أعمال مؤتمر الاجتهاد تحت عنوان: "العملات الافتراضية المشفرة في ميزان الحكم الشرعي".