إزالة 262 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعة فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 262 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 241 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و 21 حالة تعد علي أرض زراعية، مؤكداً استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

وفي ذات السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى أمس الثلاثاء، 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك دولة (إصلاح زراعي ـ ارض زراعية).

وتواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات والإنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

وفي هذا السياق، تابع أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط تنفيذ أعمال رفع المقلب الوسيط بغرب المدينة ونقله إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوى الشرقى ، وذلك ضمن خطة المركز في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، مؤكدا الاستمرار في رفع وإزالة كافة تجمعات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من المقلب ونقلها إلي الظهير الصحراوي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.