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إزالة مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 28 فدانا جنوب بورسعيد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:57 ص
إزالة مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 28 فدانا جنوب بورسعيد جانب من إزالة المزرعة
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، برئاسة أحمد زغلف، حملة، صباح اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة مزرعة سمكية في جمعية العاشر من رمضان الزراعية نطاق حي جنوب بورسعيد على مساحة 28 فدان، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.
 
ومن جانبه، أكد رئيس حي جنوب بورسعيد على أنه تأتي هذه الحملات للتصدي للمخالفات بكافة أنواعها، والحفاظ على الأراضى الزراعية.
 
 
ازالة مزرعة الجنوب
إزالة مزرعة الجنوب

ازالة مزرعه في الجنوب
ازالة مزرعة في الجنوب

جانب من إزالة المزرعه
جانب من إزالة المزرعة

 


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