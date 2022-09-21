إزالة التعديات بطريق الجلاتمة برطس تمهيدا لأعمال تطويره

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة التعديات على الطريق العام والبروز وكافة المعوقات التي تواجه أعمال تطوير الطرق والمحاور المرورية، تمهيدا لبدء تطوير طريق الجلاتمة برطس، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وشهدت الحملة، إزالة التعديات على الطريق العام ورفع الإشغالات والمعوقات التى تعرقل أعمال توسعات طريق الجلاتمة برطس لاستكمال أعمال تطويره ورصفه؛ لتحسين حركة سير المواطنين.

وتشهد محافظة الجيزة، تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث شملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

ويستهدف التطوير خدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تشمل تحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والربط بين الجيزة ومحافظات الجمهورية المصرية، وذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية.