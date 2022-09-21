إذاعة شمال سيناء تعلن أسماء الفائزين بمسابقة حكاية وطن.. تعرف عليهم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إذاعة شمال سيناء اليوم، أسماء الفائزين بمسابقة حكاية وطن، التى سبق إذاعة حلقاتها عبر اثير الإذاعة خلال شهر رمضان.

وقامت اللجنة المشكلة من إذاعة شمال سيناء وديوان عام المحافظة بعملية فرز واختيار الفائزين فى المسابقة التى أذيعت عبر أثير الإذاعة طوال شهر رمضان المبارك، ضمت اللجنة أيمن الاهتم مدير عام اذاعة شمال سيناء، وحسن عبدالقادر معد ومقدم المسابقة، وعلى سالم رئيس قسم البرامج، ومحمد سليم سلام مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمى باسم محافظة شمال سيناء ونصرة عمارة مدير الشؤون المالية والادارية بالاذاعة ووائل ابوجزر مسؤول العلاقات العامة.

وأسفرت نتائج الفرز الذى تقدم لها 605 متسابق عن فوز الآتى أسماؤهم بجوائز الـ 1000 جنيه لكل منهم، وهم:

محمود يونس محمود بئر العبد، وإسماعيل عبدالرءوف إسماعيل. وضاحية السلام، وفهد عواد عايد الحسنة المقضبة.

كما فاز بمبلغ 500 جنيه كل من: حبيبة عيد محمد عطوة، وأحمد فريد محمد رستم، وهدية علاء مصطفى راشد، وردينة سلمى محسن.