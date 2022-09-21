اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:50 م
أكرم القصاص
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أمين عام الناتو يصف التعبئة العسكرية للرئيس بوتين بالخطيرة والمتهورة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:43 م
أمين عام الناتو يصف التعبئة العسكرية للرئيس بوتين بالخطيرة والمتهورة أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة العسكرية للجيش بأنه خطوة خطيرة ومتهورة.


وقال ستولتنبرج، ردا على إعلان روسيا تعبئة الجيش، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إن "بوتين أساء الحسابات بشأن أوكرانيا وارتكب خطأ جسيما"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تفتقر للعتاد والقيادة المناسبة والسيطرة، وأن إرسال مزيد من القوات سيصعد الصراع في أوكرانيا.. موضحا أن خطاب بوتين يظهر أن الحرب لا تسير وفق خططه.


وحول إمكانية استخدام روسيا للنووي، قال إنه "لا تغيير حتى الآن في استعداد روسيا النووي، الحرب النووية يجب ألا تخاض أبدا".


وأشار إلى نجاح حلف الناتو يتمثل في قدرة أعضائه على التوافق بشأن المبادئ الأساسية رغم خلافاتهم في مسائل أخرى.


وأكد أن روسيا تريد السيطرة على جزء كبيرة من أوكرانيا ، معربا عن أمله بانتهاء تلك الحرب على طاولة المفاوضات كما يحدث لمعظم الحروب.. لافتا إلى ضرورة تعزيز أوكرانيا موقفها في ساحة القتال ، لأن ذلك ينعكس على طاولة المفاوضات.. وطالب أمين حلف الناتو روسيا بأن تقر بفشلها الاستراتيجي الكبير وان تسحب قواتها من أوكرانيا.


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