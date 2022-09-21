أمين التعاون الإسلامى يبحث مع ممثل الحضارات بالأمم المتحدة تعزيز التعاون

كتبت : هند المغربي

عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اجتماعا مع ميجيل موراتينوس، الممثل السامي لاتحاد تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة لمناقشه تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

ووفق منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما في ذلك الجهود الخاصة بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والشراكة في نشر قيم التسامح والتعايش بين الحضارات والأديان، وأشاد الجانبان بتبني الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

يذكر انه استقبل الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية في مقر إقامته في نيويورك، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التحديات الأمنية والتنموية وآثار التغيرات المناخية في منطقة الساحل وبحيرة تشاد

وخلال اللقاء، ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي دعم نيجيريا المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي

ومن جهته، أعرب فخامة الرئيس بخاري عن تمنياته للأمين العام بالتوفيق في مهامه على رأس الأمانة العامة للمنظمة.

واستعرض الجانبان التحديات الأمنية والتنموية وآثار التغيرات المناخية التي تواجه منطقة الساحل وبحيرة تشاد. وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي في هذا الصدد، دور نيجيريا في المنطقة وجهودها الحثيثة التي تقوم بها بقيادة الرئيس محمد بخاري لمكافحة الإرهاب.