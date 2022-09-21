وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، اليوم الأربعاء، أن الصفقة مع "يونيبر" تعتمد على حزمة إنقاذ تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي، وتتضمن زيادة في رأس المال قدرها ثمانية مليارات يورو ستمولها الحكومة الألمانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه كجزء من الاتفاقية ستحصل الحكومة الألمانية على حصة 99% في "يونيبر"، والتي كانت حتى هذا الوقت تحت سيطرة شركة "فورتوم" ومقرها فنلندا، وتمتلك الحكومة الفنلندية الحصة الأكبر فيها.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "إن الصفقة ضرورية بسبب الأهمية التي تلعبها شركة "يونيبر" في سوق الغاز الألمانية.. ولانزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية".

وتوفر شركة "يونيبر" الغاز لنحو 40% من جميع عملاء الغاز في ألمانيا، وقبل العملية العسكرية في أوكرانيا اشترت حوالي نصف الغاز الخاص بها من روسيا.. وتزايدت خسائر الشركة مع قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، وارتفعت أسعار الوقود اللازم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة، مما أثار مخاوف من إغلاق الشركات والركود مع برودة الطقس.