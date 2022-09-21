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ألمانيا: تعبئة روسيا للجيش تصعيد للصراع

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 09:38 ص
ألمانيا: تعبئة روسيا للجيش تصعيد للصراع الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
وكالات

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قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، الأربعاء، إن التعبئة الجزئية للجيش التي أمرت بها روسيا هي تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا تدرس الحكومة الألمانية الرد عليه.

وحسب موقع الشرق، أضاف هابيك أنها "خطوة أخرى سيئة وخاطئة من روسيا، والتي بالطبع سنناقشها ونتشاور بشأنها سياسياً فيما يتعلق بكيفية الرد".

وكان قد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على أن تبدأ اعتبارا من اليوم.

وأضاف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي "نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا".

وتابع "إن المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

وأضاف الرئيس الروسي "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".

 


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