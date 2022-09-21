اليوم السابع
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أستاذ علوم بيئية: محطة بنبان للطاقة الشمسية أول مشروع لمواجهة التغير المناخى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:50 م
أستاذ علوم بيئية: محطة بنبان للطاقة الشمسية أول مشروع لمواجهة التغير المناخى محطة بنبان للطاقة الشمسية - أرشيفية
الأمير نصرى

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قال الدكتور كريم سليمان، أستاذ العلوم البيئية، إن الدولة بدأت فى مواجهة التغيرات المناخية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات إستخدام طاقة الرياح، ومشروعات ربط الكهرباء، وتوطين فكرة الصوبات الزراعية، واستزراع المناطق الصحراوية.

وأكد الدكتور كريم سليمان خلال برنامج المواجهة على قناة "إكسترا نيوز"، أن القوانين البيئية لإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر، بدأ من خلاله يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر، ومبادرة اتحضر للأخضر، وحافظ على بيئتك، متابعا: "بدأت طبقات المجتمع أن تكون على درجة من المعرفة والوعى بالاقتصاد الأخضر والبيئة الخضراء وإعادة التدوير.

وأوضح أن محاربة ما يضر بالبيئة المحيطة  ليست رفاهية، وهذه ساعدنا فى أن نوضح للمواطن ونخرجه من مفهوم أن محيطى مهم وبلدى أيضا مهمة، مؤكدا أن هناك مسابقات للتغير المناخى وإعادة التدوير فى الجامعات يشارك فيها العديد من الطلاب.


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